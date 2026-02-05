Россотрудничество подвело итоги работы с Узбекистаном по сохранению исторической памяти

Экспозиция мемориального комплекса «Парк Победы» в Ташкенте полностью переведена на русский язык, инициатива реализована в рамках совместной работы российской и узбекистанской сторон в сфере сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Об этом Россотрудничество сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 5 февраля делегация Общественного совета при Россотрудничестве посетила Ташкент с официальным визитом, приуроченным к подведению итогов совместной работы России и Узбекистана по сохранению исторической памяти.

Участники осмотрели обновленную экспозицию комплекса с полным русскоязычным описанием, а также установленную в «Парке Победы» памятную плиту в честь Героя Советского Союза Гранта Оганьянца — легендарного советского танкиста, уроженца Узбекистана.

Подчеркивается, что договоренность о расширении русскоязычного информационного сопровождения экспозиции была достигнута в 2025 году, в ходе мероприятий в мемориальном комплексе «Парк Победы», организованных Россотрудничеством.

Тогда же состоялась презентация книги Насриддина Исмоилова «Дом Павлова и его защитники», а школьники Ташкента выступили с докладами, посвященными защите исторической правды о Великой Отечественной войне.

Заместитель руководителя Россотрудничества Игорь Юрьевич Чайка подчеркнул, что реализация проекта по созданию русскоязычного описания экспозиции мемориального комплекса «Парк Победы» на русский язык — важный этап развития сотрудничества России и Узбекистана в сфере сохранения общей исторической памяти.

«Великая Отечественная война сакральна для всех народов СССР, она объединяет нас как потомков великих героев-освободителей, и никакие барьеры — языковые, политические или любые другие — не должны мешать этому единству. Поэтому Россотрудничество будет продолжать активную работу по защите исторической памяти и поддержке проектов, направленных на передачу достоверной информации о событиях ВОВ молодому поколению», — сообщил Чайка.

Отдельно он отметил важность создания памятной плиты Оганьянцу.

В свою очередь, глава общественного совета при Россотрудничестве Андрей Цыпер акцентировал внимание на объединяющей роли русского языка для всех жителей постсоветского пространства.