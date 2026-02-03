Жителей российского города оставили без тепла почти на неделю

В городе Бодайбо Иркутской области почти неделю отсутствует отопление. О ситуации пишет Telegram-канал Mash.

Без тепла горожане сидят шестые сутки. Отключение произошло еще 29 января, аварию объяснили перемерзанием водовода. В результате из строя вышли четыре городские котельные. Без отопления остались больше 140 домов, число отключенных потребителей насчитывало 1,3 тысячи.

Резервную линию обещали наладить к понедельнику, 2 февраля, тем не менее отопление не восстановили. Коммунальщиков накануне вечером и ночью местные жители не видели. В то же время на официальном заседании чрезвычайной комиссии было объявлено о завершении монтажа временного трубопровода. Согласно релизам губернатора, в Бодайбо запущены уже две котельные, но тепло не пойдет в дома, пока не растает ледяная пробка, образовавшаяся в трубах. Столбики термометров в городе тем временем держатся на отметке в минус 30 градусов.

Ранее без тепла полностью остался город Кушва в Свердловской области. На сетях в 30-градусный мороз одновременно прорвало сразу одиннадцать труб.