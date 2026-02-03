Священник Клюев назвал мат «инфернальной лексикой и песьим языком»

Мат — это «инфернальная лексика телесного низа». Такое мнение во вторник, 3 февраля, выразил основатель всероссийского общественного движения в защиту русского языка «Доброслово», педагог-психолог, адвокат, священник Вячеслав Клюев.

По его словам, сейчас в обществе можно наблюдать «уникальную» ситуацию, когда сквернословить стали дети. На церковном языке они называются младенцы — это ребята до семи лет.

— Они уже настолько осваивают эту инфернальную лексику телесного низа, что владеют этим пeсьим языком, умеют строить так называемые трeхэтажные конструкции, уже когда приходят в первый класс, чем шокируют свою первую учительницу, — цитирует его РИА Новости.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, заявил, что использование ненормативной лексики в обществе нужно запретить на законодательном уровне. Он подчеркнул, что борьба с матом является «судьбоносной темой».

3 октября 2025 года священник Русской православной церкви Максим Портнов заявил, что с точки зрения православной веры нецензурная лексика является проявлением греха, поскольку она нарушает духовную чистоту.