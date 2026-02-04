В файлах Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии за три года до COVID-19

В файлах Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии за три года до коронавируса
Журналисты, изучив опубликованные материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, где обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до пандемии коронавируса. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило РИА Новости.
Речь идет о переписке, которая была изначально адресована американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, а впоследствии пересланной Эпштейну. Автор послания пишет о состоявшемся разговоре с бизнесменом и заявляет, что вместе с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов для будущего сотрудничества.
Среди предложенных направлений работы имеется пункт, который касается прогнозирования распространения опасных вирусов.
— Доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов, — приводится формулировка в документе.
Эта задача упоминается вместе с другими проектами в сфере здравоохранения, такими как защита медицинских данных и анализ потребительских расходов на лечение в Соединенных Штатах, сказано в статье.
Также стало известно, что в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна появилось упоминание имени украинского президента Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.