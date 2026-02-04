Журналисты, изучив опубликованные материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, нашли письмо от 2017 года, где обсуждалась подготовка технических решений для моделирования пандемии за три года до пандемии коронавируса. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило РИА Новости.

© Вечерняя Москва

Речь идет о переписке, которая была изначально адресована американскому миллиардеру Биллу Гейтсу, а впоследствии пересланной Эпштейну. Автор послания пишет о состоявшемся разговоре с бизнесменом и заявляет, что вместе с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов для будущего сотрудничества.

Среди предложенных направлений работы имеется пункт, который касается прогнозирования распространения опасных вирусов.

— Доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов, — приводится формулировка в документе.

Эта задача упоминается вместе с другими проектами в сфере здравоохранения, такими как защита медицинских данных и анализ потребительских расходов на лечение в Соединенных Штатах, сказано в статье.

Также стало известно, что в опубликованных документах по делу Джеффри Эпштейна появилось упоминание имени украинского президента Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.