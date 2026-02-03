Бабушка мальчика, убитого в Ленобласти, рассказала о его последнем дне жизни

В день исчезновения девятилетний мальчик, убитый в Ленинградской области, отпросился погулять — телефона у него с собой не было. Об этом во вторник, 3 февраля, рассказала бабушка ребенка.

По словам пенсионерки, вся семья знала о небольшом заработке мальчика — он занимался мытьем чужих машин в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Ребенок вместе с друзьями подходил к автомобилям, припаркованным у ресторана быстрого питания.

— Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете? — добавила женщина.

О пропаже мальчика пенсионерке сообщила дочь. Они вместе обходили дворы, большие магазины. Семья предполагала, что ребенок мог сесть не на тот автобус, передает издание «Фонтанка».

По данным СМИ, мать убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика ранее привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Ребенок пропал 30 января — он сел в машину к мужчине около одного из ТЦ на Таллинском шоссе. Позднее следователи завели уголовное дело об убийстве. Под подозрение правоохранителей попал 39-летний Петр Жилкин. В ходе допроса он признался в преступлении.