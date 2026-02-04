Семьи работников космодрома Восточный получили новые квартиры

В городе Циолковском в Амурской области 30 семей получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает Дирекция космодрома Восточный.

Среди новоселов - работники космодрома, сотрудники Росгвардии, МЧС, федерального медико-биологического агентства, педагоги школ и детсадов, а также местной администрации. Всего в церемонии приняли участие 30 семей.

"Я работаю в Дирекции больше 13 лет. Жена работает в школе. Мы очень ждали этого момента. Новая квартира в хорошем доме - это же здорово! Тем более, когда ты принимаешь непосредственное участие в строительстве, а потом видишь результат. Квартира комфортная, уютная, светлая, ремонт уже выполнен", - поделился работник дирекции космодрома Восточный Денис Шершнев.

Общая площадь нового дома в микрорайоне "Звездный" города Циолковского составляет 8,5 тысячи квадратных метров, а общая площадь квартир - 7,4 тысячи квадратных метров. Сам дом переменной этажности - три подъезда по шесть этажей и один - девятиэтажный. До конца недели ключи получат ключи 125 семей. Квартиры передали людям с ремонтом с улучшенной отделкой. На кухне их ждет электроплиты, в ванной - вся сантехника.

Установлены и качественные межкомнатные двери.

"В этом доме 68 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 47 трехкомнатных квартир. Планируется, что сюда смогут заселиться около 300 человек. Продолжается строительство еще двух многоквартирных домов. Каждый также рассчитан на 125 квартир", - рассказал руководитель "Дирекции космодрома "Восточный" Николай Новиков.

В прошлый раз подобная церемония вручения ключей проходила в октябре. В микрорайоне "Звездный" будут жить 12 тысяч человек. Здесь уже построены 12 жилых домов, детсад с бассейном и административное здание.