Планы, мечты и последняя роль: как воевал и погиб на СВО актер из «Универа» Николай Ткаченко

Актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «Универ. 10 лет спустя» и «СашаТаня», погиб в зоне военных действий в возрасте 36 лет. Его история соединила в себе творческие мечты и добровольный выбор военного пути, передает aif.ru.

Николай подписал контракт с Министерством обороны и отправился на фронт в июне 2025 года. По словам его подруги Дарьи Софийской, на это решение повлияла гибель в зоне боевых действий нескольких их общих друзей. Мать актера, Инна Ткаченко, отметила, что он скрывал свои планы от близких, чтобы их не волновать.

Даже на фронте он оставался артистом. Один из бойцов подарил ему гитару, и Николай часто исполнял песни для сослуживцев. По словам матери, он мечтал после войны снимать фильмы о пережитом и также участвовать в комедийных проектах.

Инна Ткаченко сообщила, что сын погиб в районе Красноармейска (Покровска), возвращаясь с боевого задания. В настоящее время эвакуация тела, по ее словам, затруднена из-за интенсивных боевых действий в этом районе.

Ткаченко родился в 1989 году в подмосковном Пушкине, учился в Театральном институте имени Щукина, служил в Театре современной драматургии и снялся в 19 проектах. Его последней работой в кино стала роль в сериале «Три плюс три». Друзья и коллеги запомнили его как доброго, открытого и талантливого человека.