Найдена причина повторяющихся мегаземлетрясений на Камчатке каждые 73 года

Исследователи пришли к выводу, что остаточные деформации, оставшиеся после землетрясения 1952 года, сложились с последующими накоплениями напряжений. При этом при землетрясении 2025 года большая часть энергии высвободилась сразу, что объясняет короткий цикл повторения в 73 года.

© Телеканал «Наука»

«Наши результаты показывают, что физика разрыва и снятия напряжений может оставлять значительные остаточные деформации, нарушая регулярные интервалы повторяемости», — подчеркивают ученые.

Иными словами, короткий цикл в 73 года возникает не из-за регулярного «сейсмического цикла», как считалось раньше, а потому, что предыдущие землетрясения оставляют в коре «неразрешенное» напряжение, которое накапливается и потом внезапно освобождается.

Влияние на прогнозирование землетрясений

Эти результаты важны для долгосрочного прогнозирования землетрясений в зонах, где одна плита погружается под другую, например в Нанкайской впадине в Японии и на других крупных разломах по всему миру. Они показывают, что модели с фиксированными циклами не всегда адекватно отражают поведение мегаземлетрясений.

«Понимание этих процессов поможет точнее оценивать риски и улучшать подготовку к крупным землетрясениям», — отмечают сейсмологи.

Таким образом, исследование раскрывает скрытые механизмы накопления и высвобождения напряжений в земной коре и объясняет, почему Камчатка испытывает повторяющиеся землетрясения.