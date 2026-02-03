В Красноярске ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", введен в Красноярске. Он будет действовать до вечера 5 февраля, сообщила первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

"По данным Среднесибирского УГМС в городе Красноярске с 19:00 (15:00 мск) 03.02.2026 до 19:00 (15:00 мск) 05.02.2026 объявлено НМУ первой степени опасности", - написала Гуменюк.

В Красноярске установилась безветренная погода, ожидается морозный туман. Температура воздуха опустится днем до минус 27 градусов, ночью - до минус 37 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.