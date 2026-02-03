Глава Башкирии прокомментировал нападение ученика на школу

Никто не пострадал в результате нападения ученика на одну из школ в Уфе. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Башкирии Радий Хабиров.

«Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Хабиров добавил, что инцидент произошел в уфимской гимназии №16. Несовершеннолетний открыл стрельбу из страйкбольного автомата.

«Ситуация на контроле, выясняем подробности», — добавил глава республики.

Об отсутствии пострадавших также сообщил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев, опубликовавший соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

Школа в Уфе подверглась нападению в первой половине дня 3 февраля. По данным РЕН ТВ, злоумышленником оказался ученик девятого класса. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов уже задержали школьника.

СМИ писали, что во время инцидента якобы пострадал один человек. При этом никакой информации о его состоянии и тяжести полученных травм не поступало.

В декабре 2025 года вооруженный ножом и газовым баллоном подросток атаковал учеников и охранника в Успенской средней школе, расположенной в поселке Горки-2 в Одинцовском городском округе Московской области. В результате одного ребенка — 10-летнего мальчика — спасти не удалось.