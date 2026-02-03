СМИ: Родители ученика, напавшего на школу в Уфе, знали о его проблемах

Родители ученика, который напал с оружием на уфимскую школу, знали о его проблемах со сверстниками. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщили в Telegram-канале Baza.

© Соцсети

Близкие отзываются о семье как о благополучной. Родители задержанного занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. О конфликтах ребенка в школе они знали.

По словам отца мальчика, его сын неоднократно жаловался на сверстников из-за их оскорблений и издевательств. Также девятиклассник сильно переживал, что у него не получается завести друзей.

На данный момент сотрудники следственного комитета общаются с родными задержанного, уточнили в публикации.

В МВД сообщили, что ученик, напавший на уфимскую гимназию № 16, стрелял из пластикового пневматического автомата. Он сделал несколько выстрелов в учителя и трех одноклассников, а также взорвал петарду.

Инцидент произошел утром 3 февраля. Первый вице-премьер региона Урал Кильсенбаев, в свою очередь, опроверг информацию о пострадавших во время нападения подростка на школу.