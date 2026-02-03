«Ъ» узнал об увеличении числа иностранных студентов в вузах России

В 2025 году таких учащихся было более 400 тысяч человек.

В материале говорится, что наибольшей популярностью российские высшие учебные заведения пользуются у граждан Казахстана, Туркмении и Китая. «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобрнауки сообщает, что доля иностранцев среди студентов вузов нашей страны в прошлом году достигла 8,5%. Большинство из них выбирают медицинские направления.

Согласно указу Владимира Путина о национальных целях развития, к 2030 году в РФ должно обучаться не менее полумиллиона иностранных студентов, включая учащихся по программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура, ассистентура и ординатура).