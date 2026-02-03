Уходил не прощаясь: Ургант рассказал правду о нраве покойного Олейникова

Иван вышел на связь с подписчиками спустя 9 дней после смерти Александра. Шоумен поделился некоторыми воспоминаниями о нем.

24 января 2026 года стало известно о скоропостижной смерти Александра Олейникова. Известный актер, режиссер и продюсер ушел из жизни в возрасте 60 лет. Творческий путь Олейникова пересекся с карьерой Ивана Урганта. С начала сентября по середину ноября 2013 года он занимал кресло соведущего в популярном вечернем шоу.

Спустя 9 дней после трагедии Иван Ургант решил почтить память своего коллеги. На странице личного блога телеведущий разместил его черно-белую фотографию. В сопроводительном тексте шоумен поделился личными воспоминаниями о характере и профессиональных привычках покойного. Особое внимание Ургант уделил необычному методу, который он назвал «петлей Олейникова».

«Это когда ты приходишь на премьеру, здороваешься со всеми, фотографируешься, а потом, не заходя в кинозал, выходишь на улицу и не прощаясь, с легким сердцем уезжаешь. Работает безотказно», — поделился Иван.

В памяти Ивана Урганта Александр Олейников остался человеком с легким сердцем и невероятной харизмой. Несмотря на внешнюю циничность, продюсер умел сохранять искренность в общении и работе.