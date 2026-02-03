Кравцов: Школам рекомендовали провести весенние каникулы с 28 марта по 5 апреля

Весенние каникулы российским школам рекомендовано провести с 28 марта по 5 апреля. Об этом РИА Новости рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Общеобразовательным организациям рекомендуется провести весенние каникулы в период с 28 марта по 5 апреля 2026 года, сообщил министр.

Напомним, что зимние каникулы у школьников продлились с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Ранее Сергей Кравцов рассказал, что решение о включении оценки за поведение в школьный аттестат будет принято по итогам апробации, которая уже началась с 2025/26 учебного года. В ней принимают участие 89 школ в семи пилотных регионах: в Новгородской, Ярославской, Ленинградской и Тульской областях, ЛНР, Чечне и Мордовии.