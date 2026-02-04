4 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

4 февраля в мире отмечают Всемирный день борьбы против рака и Международный день человеческого братства. Православные верующие вспоминают святого апостола Тимофея. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 4 февраля 2026 года, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире

Всемирный день борьбы против рака

Рак — общее обозначение более ста болезней, которые могут поражать любую часть тела. Характерным признаком рака является быстрое образование аномальных клеток, способных распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазированием. Именно метастазы являются основной причиной летального исхода.

Согласно исследованиям, причиной 90 процентов злокачественных новообразований являются канцерогенные факторы окружающей среды: инфекции, токсичные вещества на производстве, ионизирующее, ультрафиолетовое и электромагнитное излучение, химическое загрязнение воздуха и воды. А также особенности образа жизни человека: неправильное питание, курение, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем и так далее.

Международный день человеческого братства

4 февраля 2019 года в ходе встречи Папы Римского Франциска и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба был подписан документ под названием «Человеческое братство во имя мира во всем мире и совместной жизни».

Встреча была направлена на развитие диалога между мировыми религиями, преодоление межконфессиональных противоречий, обсуждение вопросов предотвращения межрелигиозной розни и конфликтов. Религиозные лидеры подчеркнули в документе, что истинная вера способствует гармонии во внутреннем и окружающем человека мире. Она должна помогать сближению, а не становиться причиной вражды и насилия.

Какие еще праздники отмечают в мире 4 февраля

Национальный день домашнего супа в США; День неандертальца; День рождения резиновых калош.

Какой церковный праздник 4 февраля

День памяти святого апостола Тимофея Ефесского

Согласно преданию, святой Тимофей был обращен ко Христу в 52 году апостолом Павлом. Позже он стал его учеником и неотлучным спутником в проповеди Евангелия. В 65 году Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской Церкви, которой святой управлял 15 лет.

Свой жизненный путь Тимофей завершил мученически. Однажды в Ефесе язычники устроили праздник в честь идолов. Апостол всеми силами старался остановить их от нечестивых обрядов. Тогда озлобленная толпа забила Тимофея камнями.

Какие еще церковные праздники отмечают 4 февраля

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoмучeникa Aнacтacия Пepcиянинa; Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Мaкapия Жaбынcкoгo.

Приметы на 4 февраля

На Руси 4 февраля называли Тимофеевым днем, или Тимофеем-полузимником — считалось, что на этот праздник приходится середина зимы.

Снегопад предвещает богатый урожай. Яркое солнце в полдень обещает раннюю весну. Метель, которая началась 4 февраля, может продлиться еще неделю. Запотевшие окна — к скорому потеплению.

Кто родился 4 февраля

Русский писатель и публицист, широко известен как автор рассказов и повестей о животных: «Кладовая солнца», «Кащеева цепь», «Осударева дорога», «Лесная капель», «Фацелия», «Корабельная чаща», «Мирская чаша» и других.

Американский певец, автор песен и актер, известен своим эпатажным образом и сценическими шоу. Он начал свою карьеру в 1960-х годах и с тех пор выпустил десятки альбомов. Самый популярный из них — Welcome to My Nightmare (1975).

Кто еще родился 4 февраля

Сергей Гриньков (1967-1995) — советский и российский фигурист; Вячеслав Володин (62 года) — председатель Госдумы РФ; Климент Ворошилов (1881-1969) — российский революционер, Маршал Советского Союза.