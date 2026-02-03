Подруга Ткаченко из «Универа» рассказала о планах актера перед смертью

Подруга Николая Ткаченко (известен по ролям «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя») Дарья Софийская рассказала, что актер планировал отпуск незадолго до своей кончины в зоне специальной военной операции России на Украине.

Ее слова передает aif.ru.

«Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск. Он был потрясающим человеком. Обожал петь и играть на гитаре», — поделилась девушка.

Накануне Софийская делилась, что актер отправился на СВО после того, как там не стало их общих знакомых. По ее словам, именно трагедия с друзьями стала причиной решения российского артиста добровольно отправиться служить.

2 февраля мать Ткаченко Инна рассказала, что актера «Универа» не стало, когда он возвращался с успешно выполненного боевого задания. По ее словам, на данный момент местонахождение сына неизвестно.

Женщина также поделилась, что Николай подписал контракт 10 июня 2025 года и с тех пор служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной Псковской дивизии. Она отметила, что сын был хорошим, добрым, веселым и общительным человеком, верным товарищем и очень талантливым, ярким актером.