Расставшаяся с мужем Алферова рассказала, почему распадаются семьи

Новость о том, что один из самых крепких браков – Ксения Алферова и Егор Бероев – распался, для многих прозвучала, словно гром среди ясного неба. О расставании с супругой сообщил сам Егор. На своей страничке в социальных сетях он сообщил, что они не живут с Ксенией с 2022-го года.

За несколько дней до этого бывшие супруги появились в кинотеатре. Тогда о разводе в звездной семье еще не было известно. Но уже было понятно: между супругами что-то происходит. Ксения неожиданно отказалась позировать вместе с Егором. А еще журналисты не обнаружили на ее безымянном пальце обручального кольца.

Зато Алферова в этот вечер охотно делилась секретами красоты. Присутствующие сразу отметили: Ксения сейчас выглядит максимально эффектно.

- Я делаю гимнастику по утрам, - объяснила Алферова. – И у меня две собаки.

Корреспонденты «МК» спросили у Ксении по поводу ее питания. Как оказалось, ограничения у нее имеются. Артистка старается не злоупотреблять с ужинами.

- Вечером не надо есть после семи, - поделилась секретами внешнего вида Ксения.

В этот вечер Ксения много рассказывала о своей дочке, а также рассуждала о любви. Журналистам она сообщила, почему в последнее время не так много крепких браков, как было у наших мам и бабушек.

- Мы сейчас про себя в основном, - заявила Ксения. – У нас - «Я». А все-таки любовь – это даже не «про мы», а «про вас», а «вы» - «про меня». И тогда получается по-настоящему.

Ксения и Егор вместе с 2001 года. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. С ней у звездных родителей доверительные отношения.