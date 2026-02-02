Мать погибшего на СВО актера из «Универа» Ткаченко рассказала о подарке сыну от сослуживца

Погибший в зоне спецоперации актер Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «СашаТаня» и «Универ. 10 лет спустя», поддерживал сослуживцев, исполняя для них песни под гитару. Об этом рассказала мама артиста Инна Ткаченко, передает aif.ru.

По ее словам, один из бойцов подарил ему гитару, и Николай часто играл для товарищей, поднимая настроение. Она отметила, что его все очень любили за добрый, открытый и веселый характер, и у него осталось много друзей.

Мать актера также сообщила, что у ее сына была девушка Юлия, которая сейчас поддерживает ее. Еще одной близкой подругой Николая была режиссер Елизавета Климчук, выигравшая грант на постановку спектакля о родственниках участников СВО и предложившая женщине принять в нем участие.

Напомним, Николай Ткаченко подписал контракт в июне 2025 года и погиб в январе 2026-го под Красноармейском, возвращаясь с боевого задания. Актер, родившийся в 1989 году в подмосковном Пушкине, успел сняться почти в 20 проектах и служил в Театре Современной Драматургии. Он не афишировал личную жизнь, делясь в соцсетях в основном рабочими фотографиями.