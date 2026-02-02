Рособрнадзор объявил предостережения 11 вузам

Более 10 российским вузам объявлено предостережение. Об этом сообщил Рособрнадзор на своем сайте.

Ведомство заявило о недопустимости нарушения обязательных требований и предложило вузам «принять меры по обеспечению их соблюдения». Суть претензий не уточняется.

Предостережения получили «Московский международный университет», «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», «Институт международных связей», «Столичная финансово-гуманитарная академия», «Московская академия предпринимательства», «Институт театрального искусства им. П.М. Ершова», «Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта».

Кроме того, в список попали «Уральский институт коммерции и права», «Камский институт гуманитарных и инженерных технологий», «Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина» и «Московский университет имени С.Ю. Витте».

Данные о нарушениях внесены в Единый реестр контрольных мероприятий, добавили в Рособрнадзоре.

Ранее в Рособрнадзоре заявили о готовности работать над улучшением ЕГЭ.