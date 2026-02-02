Обнаружены неизвестные снимки из похода группы Дятлова

2 февраля исполняется 67 лет со дня трагедии, которая по праву считается одной из самых таинственных загадок ХХ века. В честь этого KP.RU опубликовал ряд неизвестных фотографий, сделанных во время похода группы Дятлова.

© Super.ru

При первоначальной оцифровке сканер выдал лишь чёрный прямоугольник с царапинами. После корректировки настроек оборудования на мониторе проявилось первое изображение: фигура человека в клетчатой рубашке на тёмном фоне. Человек изображён без головы, в руках у него предмет, напоминающий смартфон, позади видны металлические баночки.

На третьем кадре изображен Рустем Слободин в куртке но без привычной вязаной шапки. В руках у него — мешок, за спиной видно школьное расписание для группы продлённого дня. Можно разобрать отдельные фразы: «СССР… Обед. Прогулка, игры на воздухе. Выполнение письменных работ по арифметике и письму. Отдых, настольные игры. Свободное время».

© Super.ru

Ещё одно открытие принёс «хвост» плёнки, которую использовал следователь Иванов во время поисков группы. На единственном кадре изображены трое поисковиков, уходящих вдаль по перевалу. Из‑за позёмки горные вершины на горизонте неразличимы. При сопоставлении с другими плёнками выяснилось, что это не «хвост», а фрагмент из средней части плёнки.

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

Зимой 1959 года в горах Северного Урала исчезла группа из девяти туристов. В её состав входили Игорь Дятлов — руководитель группы, студент пятого курса Уральского политехнического института, Юрий Кривонищенко, Юрий Дорошенко, Рустем Слободин, Зинаида Колмогорова, Людмила Дубинина, Александр Колеватов, Николай Тибо‑Бриньоль и Семён Золотарёв.

По данным следствия, перед гибелью участники группы в состоянии паники покинули палатку, будучи частично раздетыми и без обуви. Они спустились по склону, разожгли костёр в защищённом от ветра месте и погибли.

Тела всех девяти участников похода, обмороженные и травмированные, были обнаружены в радиусе полутора километров от палатки.