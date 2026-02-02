Сообщение о введении продуктовых талонов в Белгородской области оказалось фейком

В соцсетях начали распространяться видеоролики, в которых утверждалось, что в Белгородской области часть зарплаты гражданам якобы будут выдавать продуктовыми талонами. Данная информация не подтвердилась и оказалась фейком.

Один из подобных постов был опубликован 30 января в Вячеслава Гладкова.

«В связи с дефицитом регионального бюджета в ряде предприятий будут введены продуктовые талоны в замещение части зарплаты. Это временная мера», — сказал он.

В кадре также присутствовало фото талонов, а в тексте публикации — критика данного решения.

Однако в действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. Так, на кадрах заметны неестественные движения бровей и губ спикера вкупе с несоответствием темпу речи, а также местами неуместная мимика и интонация. Кроме того, видно, как изображение «рябит». Для создания дипфейка было использовано реальное видео с участием Гладкова — оно было опубликовано 27 января текущего года, в нем губернатор рассказал о проектах «Добрые соседи» и «Земский учитель».

Таким образом, ни в каких официальных каналах не было опубликовано сообщений о введении талонов на продукты в Белгородской области: ни в канале Гладкова, ни в официальном канале правительства, ни на его сайте.

Стоит отметить, что подобные сведения уже не раз тиражировались в сети, однако местные власти в ответ заявляли, что не планируют вводить продовольственные карточки даже при долгих пропаданиях электроэнергии. В оперативном штабе региона еще в октябре прошлого года рассказали, что развернутая система резервной генерации обеспечит работу магазинов, больниц и объектов водоснабжения.

«Уверены, что никакие продовольственные карточки не понадобятся», — подчеркнули в управлении региональной безопасности.

Утверждения, что в Белгородской области вводятся продовольственные карточки, не получили распространения в СМИ — фейковые сведения тиражировались исключительно в соцсетях.

