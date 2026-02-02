В России предложили провести "кладбищенскую амнистию"

В РФ предлагают упростить регистрацию могильных участков, созданных до конца 2025 года с нарушением установленных нормативов по размеру площади. Предложен механизм, аналогичный общеизвестной "дачной амнистии". Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты, входящие во фракцию "Справедливая Россия".

Авторы инициативы предлагают "амнистировать" владельцев таких могил и оформлять регистрацию мест погребения строго по фактическим параметрам, избежав взимания платы за превышение нормативов.

Как указывается в пояснительной записке, подавляющее число регионов сталкивается с массовыми нарушениями правил оформления мест захоронений, когда граждане непреднамеренно превышают допустимые пределы, указанные в региональных документах. Такие случаи происходят чаще всего из-за отсутствия информированности о действительных нормах.

До сих пор такие нарушения наказывались различными способами, включая отказ в регистрации участка, оформление регистрации с площадью, которая меньше реальной, запрет на последующие захоронения, несмотря на наличие свободных мест, требование демонтажа забора и уменьшения габаритов могилы до нормативных значений, а также оплату разницы в стоимости сверхнормативной площади.

Подобные санкции нередко приводят к негативной реакции граждан. Авторы законопроекта акцентируют внимание на том, что такие нарушения в основном совершаются случайно, вследствие недостаточной осведомленности россиян о правилах размещения могил. Именно поэтому, как заявляют инициаторы, необходимо разрешить такую проблему мягко и справедливо, позволив учесть реальные границы захоронений без штрафов и сборов.