В Госдуме предложили ввести новый запрет после трагедии в Кузбассе

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести отдельный запрет на допуск несовершеннолетних в сауны и бани без взрослых. Об этом сообщает News.ru.

Милонов подчеркнул, что дети не должны находиться в замкнутом пространстве без сопровождающих взрослых - родителей или законных представителей. Он выразил надежду, что в отношении сауны в Кузбассе, где погибли подростки, будут «тщательно проведены все проверки и все ответственные понесут наказание».

В конце января одной из частных саун Прокопьевска (Кемеровская область) произошел пожар. На месте происшествия были обнаружены тела пятерых несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. По данным следствия, подростки скончались от отравления угарным газом.

Администратора заведения задержали 1 февраля. Второго февраля в Следственном комитете (СК) РФ сообщили о задержании владельцев сауны.