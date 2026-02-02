Сурок из Ленинградской области не проснулся в День сурка

Впервые за 10 лет сурок Филимон из приюта в Ленинградской области не проснулся 2 февраля, в традиционный День сурка. По народной примете, это означает, что весна в этом году наступит нескоро — морозы могут продержаться ещё как минимум шесть недель, примерно до середины марта.

В то же время, в тульском экзотариуме сурки Наташа и Сережа предсказали противоречивую погоду: Наташа активно вышла к кормушке, что сулит раннюю весну, а медлительность Сережи интерпретировали как смену оттепели новыми морозами, передаёт РИА Новости.