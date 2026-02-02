«Бродвей Москва» объявил о возобновлении показов мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой!»

Театральная компания Дмитрия Богачева «Бродвей Москва», Ticketland и Яндекс Афиша объявляют о возвращении своего феноменально успешного проекта «Ничего не бойся, я с тобой!». Спектакль, покоривший сотни тысяч сердец, вновь распахнет свои двери для зрителей 11 апреля. Однако поклонникам стоит поторопиться – легендарные хиты группы «Секрет» вновь будут звучать со сцены всего несколько месяцев.

© Театральная компания «Бродвей Москва»

С 2022 по 2024 год мюзикл из культовых песен, включая «Привет», «Моя любовь на пятом этаже», «Именины у Кристины», «Сара Барабу», «Алиса», «Домой», был одним из главных театральных событий страны: всего за два сезона ежедневных аншлаговых показов его посмотрело более 1,2 миллиона человек. С таким результатом «Ничего не бойся, я с тобой» вошёл в Книгу рекордов России – как мюзикл ежедневного проката с наибольшим количеством зрителей за всю историю российского театра. При этом сборы спектакля превысили 3,4 миллиарда рублей, подтвердив его исключительный зрительский и коммерческий успех.

© Театральная компания «Бродвей Москва»

После завершения проката компания «Бродвей Москва» получила десятки тысяч просьб о возвращении постановки – как от горячих поклонников «Ничего не бойся, я с тобой», которые хотели снова увидеть любимый спектакль и показать его близким, так и от тех, которые много о нём слышали и сожалели, что не успели попасть на него.

© Театральная компания «Бродвей Москва»

Для постановки оригинального джукбокс-мюзикла (спектакль, созданный на основе популярного музыкального материала) команда «Бродвей Москва» объединила ведущих профессионалов театра, кино и телевидения. Режиссёром стал Михаил Миронов, работавший с МХТ им. А.П. Чехова и телешоу «Вечерний Ургант», – он же написал пьесу в соавторстве с известным киносценаристом Сергеем Калужановым («Метод 2», «Мажор» и др.). Хореографом-постановщиком выступила Ирина Кашуба («Последняя сказка», «Шахматы»). Зрелищную сценографию создал Максим Обрезков: на сцене оживает узнаваемый и бесконечно любимый Питер: над его покатыми крышами, секретными подворотнями, мостами и Невским проспектом снова взмоет в звёздное небо знаменитый троллейбус с номером «1983». Музыкальным руководителем проекта стал лауреат премии «Золотая маска» Евгений Загот – благодаря его смелым и насыщенным аранжировкам для большого оркестра 20 хитов группы «Секрет» в исполнении героев мюзикла зазвучали со сцены Театра МДМ как голос бесстрашной молодости и эпохи больших надежд.

© Театральная компания «Бродвей Москва»

События мюзикла разворачиваются в середине 80-х годов – с их духом свободы, неформалами всех мастей, смелой модой, подпольными рок-квартирниками, поисками настоящей любви, испытаниями дружбы и верой в скорые перемены. Герои истории – молодые, пылкие романтики, которым предстоит сделать непростые выборы: быть счастливым или успешным, следовать навязанным ожиданиям или оставаться верным себе, жить по шаблону или решиться самому вершить свою судьбу. Спектакль наполнен проникновенными сценами и комичными ситуациями, а судьбоносные случайности и удивительные совпадения возникают буквально на каждом шагу.

© Театральная компания «Бродвей Москва»

Билеты доступны на официальном сайте мюзикла secretmusical.ru, на Ticketland и Яндекс Афише.