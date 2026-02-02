Добровинский ответил на заявление Кати Гордон о том, что он купил адвокатский статус

Сегодня вышло жаркое интервью Катерины Гордон Ксении Собчак. Мы уверены, что оно станет одним из самых просматриваемых — и не только из-за Дибровых-Товстиков, благодаря которым этот разговор вообще состоялся. Помимо громких звёздных разводов, интервью оказалось богатым и на другие острые темы. Так, Гордон заявила, что известный юрист Александр Добровинский купил адвокатский статус в Чечне.

Более того, по словам Гордон, она уже отправила документы в Минюст, чтобы проверить законность адвокатского статуса своего коллеги.

«Есть, на мой взгляд, незаконная практика, по которой адвокатский статус покупается, предполагаю я, в разных регионах. Добровинский, исходя из закона, должен был получать адвокатский статус там, где он или зарегистрирован, или проживает. Я считаю, что бывают странные истории, когда адвокаты вдруг получают адвокатский статус не там, где они должны сделать это законно. В случае с Добровинским я это оформила в документ и направила в Минюст», — высказалась Гордон.

Super связался с Александром Добровинским и выяснил, что думает по поводу такого обвинения сам юрист. Он ответил коротко и дал понять, что мнение Гордон о его адвокатской деятельности его интересует мало.

«Таких личностей, как Гордон, комментировать мне не к лицу, уж простите…» — заявил он в разговоре с нашим корреспондентом.

Ранее Елена Товстик заявила, что ей поступали угрозы со стороны Кати Гордон. Она заявила, якобы юрист, представлявшая её интересы в начале бракоразводного процесса, требовала публиковать посты о расставании с бизнесменом. Всё это происходило в тот момент, когда Елена приходила в себя после наркоза. В противном случае, утверждает Товстик, Гордон грозилась испортить её репутацию.