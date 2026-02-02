ФСБ рассекретила новую партию документов о Сталинграде

К 83-летию победы в Сталинградской битве архивный отдел Управления ФСБ России по Волгоградской области рассекретил документальные материалы о деятельности бойцов 10-й дивизии внутренних войск НКВД. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди обнародованных бумаг находим письмо начальника Сталинградского УНКВД Александра Воронина на имя Лаврентия Берии от 13 октября 1942 года с ходатайством о награждении дивизии орденом Красного Знамени и о преобразовании ее в гвардейскую. Кроме того, он сообщает о количественных показателях уничтоженной техники и вражеских солдат. Также там есть служебная записка командира 10-й дивизии внутренних войск НКВД Александра Сараева о результатах выполненных боевых задач, поставленных перед чекистами.

Письма написаны от руки. Воронин рассказывает Берии, что бойцы дивизии сражались с превосходящими силами противника. За время боевых действий они уничтожили 15 тысяч немецких солдат и офицеров, 113 танков, восемь бронемашин, 138 пулеметов, 51 миномет, шесть орудий, два самолета и столько же складов с боеприпасами.

Особо отличившихся воинов Воронин просит наградить орденами и медалями.

Стиль Сараева отличается экспрессией. Так, он пишет: "Дивизия первая приняла удары прорвавшихся к городу гитлеровских мерзавцев, ведя бои с превосходящими силами противника, нанося ему жестокие удары, не отступив ни на шаг от занятых рубежей".

Александр Сараев отмечает героизм большинства бойцов и командиров. 250 человек получили награды. Автор записки передает Берии от личного состава чекистский боевой привет.