Гордон оправдалась за слова о «жидах»

Юристка Екатерина Гордон в интервью Ксении Собчак прокомментировала свои слова об "израильских жидо-фашистках".

Речь идет о постах, в которых Гордон поднимает тему израильского удара по школе в городе Газа за август 2024 года. Юристка заявила, что ей "осточертели израильские жидо-фашисты".

Гордон назвала Израиль фашистским государством.

"К сожалению, мы все боимся называть вещи своими именами. Но если мы говорим о сионистах, они все практически, те люди, которые воюют от государства Израиль, они все совершенно конкретной религии. При этом не обязательно еврей будет сионистом, но сионист будет евреем в 90% случаях. Вопрос тонкий только потому, что единственная нация в мире, которую все защищают, это иудеи", — заявила юристка.

Гордон подчеркнула, что у нее есть друзья-евреи, а также еврейские корни. Юристка назвала ситуацию в Израиле "жидофашизмом", так как, по ее мнению, сейчас нет термина, описывающего, что там происходит. Она считает, что фашизм ассоциируется исключительно с Германией.

"Нельзя старыми терминами описать ужас и бред сионизма, который раньше в ООН был приравнен к терроризму", — рассказала Гордон.

Юристка уверила, что не является антисемиткой. Гордон заявила, что у нее нет предвзятого отношения к евреям.