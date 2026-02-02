Гордон заявила, что не станет защищать свингеров

Юрист Екатерина Гордон в интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что не станет защищать свингеров. Эпизод опубликован на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

© Газета.Ru

Екатерина Гордон рассказала, что не разделяет позицию, согласно которой адвокат должен защищать всех. Она заявила, что у нее есть список исключений, за которые она не станет браться. Юрист призналась, что не будет защищать свингеров, насильников и педофилов.

«Я ни разу в жизни не защищала никого в теме изнасилований, педофилии, непонятных отношений. Я могу себе позволить, я не так сильно нуждаюсь в деньгах», — объяснилась Гордон.

Юрист добавила, что ее искренние сопереживания клиентам помогают ей побеждать в суде. По ее словам, она не стала бы помогать Елене Товстик, если бы знала, что та изменяла мужу.

«Если бы Лена мне сказала, что эта история не про честную многодетную мать, я бы не вписалась», — отметила Гордон.

Юрист также отметила, что ей важно, чтобы клиент не врал ей с самого начала сотрудничества, поскольку скрытая информация может повлиять на решение судьи.

В декабре бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена рассказала Ксении Собчак об угрозах со стороны Кати Гордон. В начале бракоразводного процесса юрист представляла интересы женщины. По словам Товстик, Гордон якобы требовала от нее опубликовать пост о расставании с Романом. Однако в это время женщина приходила в себя после наркоза.

Товстик утверждала, что Гордон подговорила Марию Эстер-Трубицыну рассказать об оргиях с супружеской четой. Кроме того, юристка якобы предлагала ей выкупить порочащие ее честь записи.

Ранее Елена Товстик заявила, что не считает секс изменой.