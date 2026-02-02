Аверин раскрыл подробности конфликта с Яковлевой во время съемок «Склифосовского»

В интервью журналистке Надежде Стрелец известный российский актёр и телеведущий Максим Аверин поделился историей о непростых взаимоотношениях с коллегой — актрисой Еленой Яковлевой — во время работы над сериалом «Склифосовский».

Аверин рассказал, что между ним и Яковлевой возник конфликт, который, к счастью, не вышел за рамки съёмочной площадки. По воспоминаниям Максима, поводом для спора стали его слова, обращённые к партнёрше.

«Я просто сказал: "Какой мне танец перед вами станцевать, чтобы меня хотя бы учитывали". И всё, и вспыхнула. Ну, вспыхнула, потушили, всё нормально», — рассказал актёр.

Максим отметил, что совместная работа с Яковлевой давалась ему нелегко. Тем не менее благодаря ему на экране возникла подлинная «химия» между персонажами — та самая, которую невозможно сымитировать. При этом Аверин не раз подчеркнул, что искренне восхищается талантом Яковлевой и считает её яркой и сильной партнёршей.

«Я люблю таких партнёрш. Прекрасная артистка, которая так беспокойно живёт. Потому это так работает», — заключил он.

