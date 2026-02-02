За отрицание геноцида советского народа предложено сажать на три года

Лишением свободы на срок до пяти лет предлагается наказывать осквернение памятников жертвам геноцида советского народа. До трех лет тюрьмы может грозить за отрицание факта геноцида и оскорбление их памяти. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов во главе с зампредом думского Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгой Занко.

Добавить новый состав, касающийся осквернения мемориалов, предложено в статью Уголовного кодекса об уничтожении и повреждении воинских захоронений или памятников погибшим защитникам Отечества. По закону, осквернение таких мемориалов наказывается штрафом до 5 млн рублей, либо обязательными работами до 480 часов, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. Теперь такую же ответственность предлагается ввести за осквернение захоронений жертв геноцида советского народа или памятников им.

Норму об отрицании геноцида предлагается добавить в статью УК об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма. За это грозит штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет (с запретом заниматься определенной деятельностью), либо лишение свободы на тот же срок. Согласно новому законопроекту, аналогичным образом предлагается наказывать за отрицание факта геноцида советского народа, а также оскорбление памяти жертв геноцида.

"Сегодня многократно увеличились попытки фальсификации истории Великой Отечественной войны, на уровне государственных решений ряда стран оправдываются идеи нацизма, - прокомментировала Занко. - И это не просто разрозненные действия, это целенаправленная системная политика по уничтожению нашей исторической памяти".

Она подчеркнула, что защита правды о геноциде советского народа - это вопрос национальной безопасности.