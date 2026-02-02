$75.7390.47

Оспа обезьян в России: опасность и угрозы вируса

Лера Букина

У пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу, лабораторно подтвержден диагноз «оспа обезьян». Несмотря на вызванную этим новость волну беспокойства, эксперты считают риски массового распространения вируса минимальными, передает aif.ru.

© РИА Новости

Профессор вирусологии МГУ Алексей Аграновский пояснил, что новый вирус не похож на COVID-19. Оспа обезьян передается только при длительном и тесном личном контакте, например, в семье, но не распространяется воздушно-капельным путем в общественных местах.

Заболевание начинается с симптомов, похожих на грипп: лихорадка, головная и мышечная боль, слабость. Через 1–3 дня появляется характерная сыпь. Ключевым отличием от ветрянки является увеличение лимфатических узлов.

По словам ученого, прогноз в большинстве случаев благоприятный. Для людей с нормальным иммунитетом болезнь редко представляет смертельную опасность, длится 2–4 недели и лечится симптоматически. Для тяжелых случаев существуют специальные противовирусные препараты и вакцины.