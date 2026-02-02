Оспа обезьян в России: опасность и угрозы вируса

У пациента, госпитализированного в Домодедовскую больницу, лабораторно подтвержден диагноз «оспа обезьян». Несмотря на вызванную этим новость волну беспокойства, эксперты считают риски массового распространения вируса минимальными, передает aif.ru.

Профессор вирусологии МГУ Алексей Аграновский пояснил, что новый вирус не похож на COVID-19. Оспа обезьян передается только при длительном и тесном личном контакте, например, в семье, но не распространяется воздушно-капельным путем в общественных местах.

Заболевание начинается с симптомов, похожих на грипп: лихорадка, головная и мышечная боль, слабость. Через 1–3 дня появляется характерная сыпь. Ключевым отличием от ветрянки является увеличение лимфатических узлов.

По словам ученого, прогноз в большинстве случаев благоприятный. Для людей с нормальным иммунитетом болезнь редко представляет смертельную опасность, длится 2–4 недели и лечится симптоматически. Для тяжелых случаев существуют специальные противовирусные препараты и вакцины.