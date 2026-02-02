В России резко выросло число случаев депрессии и хронического стресса

В России заметно увеличилось число людей, у которых впервые выявляют психические расстройства. Речь в первую очередь идёт не о тяжёлых диагнозах, а о депрессии, тревоге и последствиях постоянного стресса. Такие выводы следуют из статистики Росстата за последние годы, которые публикует «Ъ».

С 2020 по 2024 год количество новых случаев психических заболеваний выросло почти на пятую часть. Если четыре года назад врачи зафиксировали около 385 тысяч пациентов с подобными проблемами, то к 2024 году их число приблизилось к 454 тысячам. В пересчёте на население рост также оказался заметным.

Основной вклад в эту статистику внесли именно непсихотические расстройства. За четыре года число впервые выявленных депрессий, тревожных и стрессовых состояний увеличилось более чем на 20 процентов — с 281 тысячи до 341 тысячи случаев. При этом показатели по шизофрении и психозам почти не меняются и даже немного снизились, если считать на 100 тысяч человек.

Меняется и структура помощи. Количество пациентов, находящихся под строгим диспансерным наблюдением, сокращается, тогда как обращений за консультациями и лечением становится больше. Всё чаще люди получают амбулаторную помощь без госпитализации. К 2024 году такую поддержку получали около 1,6 миллиона россиян. Данных за 2025 год пока нет, но рост можно косвенно оценить по увеличению продаж рецептурных антидепрессантов.