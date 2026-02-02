В МВД предупредили о мошенниках в домовых чатах

Мошенники начали рассылать в поддельных домовых чатах сообщения о «плановой проверке» индивидуальных приборов учета воды, чтобы выманить у граждан коды для доступа к их личным кабинетам на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в управлении МВД РФ.

«Пример очередного мошеннического чат-бота, предназначенного для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале „Госуслуги“. Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Здесь злоумышленники действуют под предлогом плановой проверки индивидуальных приборов учета воды.

Ранее мошенники, выдающие себя за портал «Госуслуги», начали использовать не только сходный визуальный бренд, но и размещать на своих ресурсах предупреждения с призывом не сообщать проверочные коды из СМС. Кроме того, банковские карты платежных систем Visa и Mastercard, выпущенные российскими организациями, оказались более уязвимы для противоправных действий. Как передает «Национальная служба новостей», это связано с истечением срока действия сертификатов безопасности.