В Госдуме заметили одно изменение в образе жизни молодежи

Депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил о массовом стремлении молодых российских семей переехать из мегаполисов в деревни и СНТ ради создания постоянного жилья и воспитания детей в здоровой среде.

Чаплин в беседе с Lenta.ru отметил, что это не временное увлечение, а глубокая трансформация образа жизни, ставшая возможной благодаря развитию удалённой работы.

Ключевую роль играет и экономический фактор: стоимость земли и дома в садовом товариществе может быть на 20—30% ниже, чем аналогичные объекты под индивидуальное жилищное строительство, что делает мечту о собственном доме реальнее.

«Спрос на садовые участки вырос в разы. Люди стали в пять раз чаще рассматривать к покупке именно участки в СНТ по сравнению с прошлыми периодами», — рассказал Чаплин.

Парламентарий добавил, что законодательные изменения 2019 года, разрешившие прописку в дачных домах, придали людям уверенности.

Однако массовый переезд создаёт нагрузку на старые коммуникации и дороги, которые изначально не были рассчитаны на круглогодичное использование интенсивным транспортом.

Ранее сообщалось, что в России в 2026 году намерены уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территорий садоводства, а также упростить оформление прав на общее имущество СНТ.