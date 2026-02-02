$75.7390.47

В Институте русского языка заявили, что россияне стали чаще материться

Научный сотрудник Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН, председатель Филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов сообщил, что россияне стали заметно чаще использовать ненормативную лексику.

Слова научного сотрудника приводит РИА Новости.

Заявление прозвучало во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Пахомов констатировал, что мата в речи россиян стало явно больше.

«Лингвисты сейчас, как бы парадоксально это ни звучало, выдвигают тезис о том, что мат нужно защищать и спасать, что нужно стараться мат ограничить в употреблении именно для того, чтобы мы этот уникальный пласт слов, обладающих такой силой, не потеряли», — сказал Пахомов.

Эксперт уверен, что полностью искоренять брань из языка не следует. Вместо запретов гораздо важнее вести просветительскую работу и объяснять носителям, в каком контексте использование подобной лексики действительно уместно.

В этом году столицей «Тотального диктанта» стал Улан-Удэ.