2 февраля: какой праздник отмечают в России и мире

2 февраля в России отмечают День Победы в Сталинградской битве, а в мире — День сурка. Православные верующие вспоминают пpeпoдoбнoгo Евфимия Вeликoгo. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 2 февраля 2026 года в России и других странах, и кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Сталинградская битва Германии со стороны ее союзников и способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы.

День буквы «Ы»

«Ы» — относительно новая буква в русском алфавите. В греческой азбуке, из которой мы позаимствовали большую часть букв, она отсутствует, также как и в древнейших кириллических текстах. Почти до XIV века «Ы» не имела собственного начертания. Она записывалась как Ь (ерь) или Ъ (ер) с приписанной буквой I или И. Слитное написание и полноценный статус буквы «Ы» приобрела в более поздних текстах.

Праздники в мире

День сурка

Праздник отмечают преимущественно в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Ежегодно 2 февраля множество людей из разных уголков мира наблюдают за поведением сурка, который пробуждается после долгого зимнего сна.

Согласно поверью, если зверек смело выйдет наружу, значит, весна наступит скоро, а если скроется в норке, испугавшись собственной тени — зима продлится еще шесть недель.

Всемирный день водно-болотных угодий

К водно-болотным угодьям относится широкий круг местообитаний: болота, поймы, реки и озера, приморские участки, подводные морские луга, коралловые рифы и морские акватории глубиной не более 6 метров при отливе, а также некоторые водные объекты, созданные человеком. Они занимают не более 10 процентов поверхности суши, но в водно-болотных угодьях обитает почти половина всех видов флоры и фауны.

Какие еще праздники отмечают в мире 2 февраля

День ежа; День ездовых собак; День отказа от ненужных отношений; Всемирный день гавайской гитары.

Какой церковный праздник 2 февраля

Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Евфимия Вeликoгo

Евфимий Великий наряду с Антонием, Макарием и Пахомием, также прозванными Великими, считается столпом пустынножительства и одним из основателей монашеского общежития. Имея множество последователей, он основал посреди пустыни монастырь, где после кончины захоронили мощи преподобного. Предание гласит, что даже перейдя в Царствие Небесное, Евфимий совершал чудеса, как при жизни.

Какие еще церковные праздники отмечают 2 февраля

Кaтoличecкoe Cpeтeниe Гocпoднe.

Приметы на 2 февраля

На Руси 2 февраля называли «Ефимьев день», или «Ефимий зимний», так как в это время обычно начиналось похолодание.

Когда кошка скребет пол, или куры беспокойно машут хвостами — к сильным ветрам со снегом; Ветер воет в трубе — плачет душа усопшего. Буря срывает крыши — почившие предки гневаются; В полдень светит солнце — лето будет дождливым. Дует сильный ветер — весь год будет влажным.

Кто родился 2 февраля

Валерий Чкалов (1904-1938) — советский летчик-испытатель. В 1937 году Чкалов совершил беспосадочный перелет из

Одна из самых известных латиноамериканских певиц, добившаяся успеха к началу 2000-х на испаноязычном и англоязычном музыкальных рынках. Автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. В своем творчестве Шакира сочетает элементы поп-музыки и рок-н-ролла, а также латиноамериканские и арабские мотивы.

Кто еще родился 2 февраля

Михаил Фрунзе (1885-1925) — революционер и военачальник Красной армии; Валерий Карпин (57 лет) — российский тренер по футболу; Анастасия Давыдова (43 года) — российская синхронистка и тренер; Жерар Пике (39 лет) — испанский футболист; Юлия Михальчик (41 год) — российская певица.