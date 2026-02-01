Российская семья нашла в упаковке покупной рыбы шарики ртути

Семья из Новой Москвы нашла в упаковке покупной рыбы шарики ртути, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Россияне приобрели в магазине упаковку желтого полосатика и успели съесть половину, прежде чем обнаружили неприятную находку. Рыбу ел в том числе десятилетний ребенок.

Семья вызвала экстренные службы, замеры показали наличие паров вещества. Рыбу забрали на экспертизу. Глава семьи сообщил каналу, что все чувствуют себя нормально.

Ранее жительница Липецкой области нашла на рабочем месте банан со ртутью. Подозрения сразу же пали на бывшего мужа заявительницы. Мужчину обвинили в покушении на расправу.