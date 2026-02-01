Оспа обезьян подтвердилась у жителя Московской области

Случай оспы обезьян подтвердился у одного из пациентов в Подмосковье. Мужчину поместили в отдельную палату в Домодедовской больнице, пишет Telegram-канал Baza.

Больной рассказал журналистам, что у него было лишь два небольших высыпания на лице, которые он сначала принял за проявление простуды и пытался обработать кремом от герпеса.

Вместе с тем, через два дня температура поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.

Мужчина отметил, что за границу ездил очень давно, бани и сауны не посещал. Он добавил, что не представляет, каким образом заразился.

Ранее заболевший оспой обезьян мужчина сообщил, что у него есть сопутствующие заболевания — ВИЧ-инфекция и ранее перенесённый сифилис.