Патриарх Кирилл рассказал, зачем студентом выпил две бутылки коньяка

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что во время учебы в семинарии выпил две бутылки коньяка. Об этом сообщает РИА Новости.

После литургии в храме Христа Спасителя в день 17-й годовщины интронизации патриарх рассказал, что однажды — и это был редчайший, по его словам, случай — уполномоченный совета по делам религии вызвал его на беседу.

«Наш разговор длился четыре часа. Без этой детали трудно понять эпоху: две бутылки коньяка выпили. И я тогда понял, что он, конечно, враг и еще раз враг [Церкви]. Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать», — рассказал глава Русской православной церкви.

Он подчеркнул, что никакие государственные силы и политические партии не способны остановить движение божественного промысла.

По данным на сайте РПЦ, будущий патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем в Ленинградскую духовную академию, которую закончил с отличием в 1970 году, а с 1974 г. по 1984 был ректором Ленинградской духовной академии и семинарии.

Кирилл занимает пост патриарха Московского и всея Руси с 1 февраля 2009 года. День восхождения на патриарший престол отмечается как общецерковный праздник.

С 17-й годовщиной интронизации патриарха поздравил президент Владимир Путин.