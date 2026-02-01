В Якутии умер турист из Польши, которой путешествовал по региону на велосипеде

Поляк Адам Борейко, который хотел доехать от Якутска до Оймякона на велосипеде, скончался вскоре после начала пути. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы спасения Республики Саха (Якутия).

В Службе спасения Якутии мужчина зарегистрировался 24 января и получил инструктаж. На следующий день он отправился в тур. Добраться до конечной точке Борейко планировал 18 февраля, следует из сообщений. Вечером поляк прибыл в поселок Хандыга, как и планировал.

«Остановился в гостинице, лег спать, сегодня утром не вышел из номера, а в 17:10 (11:10 мск) обнаружили, что он мертв. На месте работают следственные органы», — говорится в сообщении.

Координатор Борейко в Якутске передавал оперативному дежурному службы спасения информацию о местонахождении туриста по данным с трекера.

