В файлах Эпштейна обнаружили многочисленные упоминания российского миллиардера

Российский миллиардер, совладелец компании «Капитал Груп» Владислав Доронин упоминается в рассекреченных файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Также в документах по делу финансиста фигурирует экс-спутница Доронина модель Наоми Кэмпбелл.

В публикации отмечается, что в 2010 году миллиардер пригласил Эпштейна на вечеринку в Каире, а также на празднование 40-летия Кэмпбелл в Каннах в мае того же года.

Кроме того, финансист неоднократно пытался ускорить получение российской визы. Помощники Доронина, как утверждается, предлагали Эпштейну обратиться в агентство в Лондоне, но решить вопрос это не помогло.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Раскрыто отношение Эпштейна к политике Зеленского

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.