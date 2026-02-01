Россиян предупредили об аномально холодном феврале

В феврале в большинстве российских регионов будет сохраняться температура на несколько градусов ниже нормы, обильных осадков не ожидается, рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его данным, особенно сильные морозы ожидаются в первую декаду февраля, когда температура будет на 7–9 градусов ниже климатической нормы.

«Но и в целом февраль будет на 2–3 градуса холоднее положенного по климату», — пояснил Шувалов.

Метеоролог заметил, что не следует ожидать частого выхода южных циклонов на европейскую территорию, скорее будет преобладать антициклоническая погода. В связи с этим, уточнил он, количество осадков будет в пределах климатической нормы.

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Вместе с тем, не исключается, что снегопады в ряде регионов, в том числе столичном, не прекратятся до конца февраля.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, в свою очередь, что начало февраля зачастую является наиболее морозным временем года, и «в этот раз именно так и будет».

По его словам, суровые февральские морозы в Центральной России отступят только к следующим выходным (7-8 февраля).

В нескольких субъектах Российской Федерации в выходные и на следующей неделе сохранится аномально морозная погода, заметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалисты полагают, добавил он, что февраль в целом будет аномально холодным.