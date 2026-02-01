$75.7390.47

Роспотребнадзор проводит расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян

Роспотребнадзор проводит расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян, сообщили в управлении ведомства по Московской области.

© РИА Новости
«Незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Ранее заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами президента России Георгий Сапронов прокомментировал обнаружение нового штамма вируса оспы обезьян.