Роспотребнадзор проводит расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян
Роспотребнадзор проводит расследование из-за случая подозрения на оспу обезьян, сообщили в управлении ведомства по Московской области.
«Незамедлительно начали санитарно‑эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
Ранее заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы Управления делами президента России Георгий Сапронов прокомментировал обнаружение нового штамма вируса оспы обезьян.