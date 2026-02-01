Над Петербургом засняли четыре Луны

В небе над Санкт-Петербургом в ночь на 1 февраля удалось заснять четыре Луны. Видео опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На видеокадрах перед зрителями предстает ряд из четырех лунных дисков. Одна луна яркая, светящаяся, три остальных, разместившихся рядом, побледнее, зато на них хорошо различимы пятна — рельеф лунной поверхности.

Журналисты заметили, что бледные Луны — ложные. Они представляют собой отражения настоящего спутника Земли, образовавшиеся в результате преломления света в кристаллах льда в верхних слоях атмосферы.

По словам ученых, такое явление называется «парселена». Оно возникает

преимущественно зимой или в холодных регионах, где в атмосфере образуются множественные кристаллы льда определённой формы.

Ранее сообщалось, что москвичи засняли редкое оптическое явление: небо над Печатниками озарили сразу четыре Луны.