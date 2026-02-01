В Госдуме дали совет открывшему вклады в России Слепакову

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил артисту Семену Слепакову (признан в РФ иностранным агентом), уехавшему из России, вернуться на родину и «отмыться от клейма иноагента». Об этом сообщает РИА Новости.

«Пускай Семен перестает стесняться, возвращается в Москву и начинает открыто инвестировать в развитие наших новых территорий. Глядишь, сможет от клейма иноагента отмыться», — заявил Милонов.

Он пошутил, что смешно видеть, как уехавшие из страны люди, «предсказывающие и желающие краха российской экономике» и России, тайком зарабатывают на инвестициях в российских банках.

До этого Telegram-канал SHOT написал, что Слепаков продолжает получать доход со вкладов в российских банках. За три года, как утверждается, он положил на сберегательные вклады почти 26 млн рублей под проценты и заработал почти 2 млн рублей.

Иноагент Слепаков за три месяца продал менее половины билетов на тур по Америке

В конце 2025 года сообщалось, что из-за отсутствия спроса комик уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей. Раньше он выступал за 5,6 млн рублей.