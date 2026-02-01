Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

Являясь духовным лидером для миллионов православных верующих из разных стран, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл архипастырским служением и молитвой помогает людям "укрепиться в вере и конфессиональном единстве".

Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Беларуси Александра Лукашенко, которую он 1 февраля направил главе православной церкви по случаю годовщины интронизации.

Подвижнические труды патриарха Кирилла, убежден белорусский лидер, будут и впредь всемерно способствовать благородному делу упрочения добрососедских отношений между двумя братскими народами.

"Сегодня, в эпоху глобальных вызовов и тяжелейших потрясений, подлинная сплоченность белорусов и россиян приобретает особое значение, становится надежным оплотом", - заявил Лукашенко.

Он пожелал патриарху душевных и телесных сил во имя неустанного служения Церкви Христовой.