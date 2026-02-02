Алферова и Бероев развелись: актеры раскрыли правду

Слухи о том, что в семье Егора Бероева и Ксении Алферовой не все гладко, стали ходить еще несколько месяцев назад. Поводом послужили несколько обстоятельств.

В частности, 9 октября 2025 года у Егора Бероева был день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Однако по какой-то причине Ксения Алферова не поздравила супруга в соцсетях, хотя раньше делала это регулярно. А еще, утверждают особо наблюдательные поклонники в Сети, актриса перестала носить обручальное кольцо. Да и в последнее время артисты перестали вместе выходить в свет.

И вот наконец Ксения Алферова и Егор Бероев подтвердили, что расстались. В частности, актриса призналась, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

"Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу", - интригующе сообщила Ксения в программе "Ты не поверишь!".

Прокомментировал развод с актрисой и Егор Бероев. По его словам, семьи у них с Алферовой уже давно нет.