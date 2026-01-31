Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков удивился поведению птиц во время ракетной опасности в городе.

© Вечерняя Москва

В личном блоге глава региона опубликовал видео, на котором показаны огромные стаи птиц, кружившие над городом во время звучания сирены ракетной тревоги.

На кадрах видно, как тысячи птиц кружат над городом под звук сирены. Они летят скоординированно, создавая в небе динамичные и постоянно меняющиеся объемные фигуры.

— Ни разу не видел такого поведения птиц во время ракетной опасности, — написал Гладков в своем Telegram-канале.

ВСУ атаковали Белгородскую область при помощи более чем 45 БПЛА за сутки

Ранее глава региона назвал тяжелой обстановку в приграничных районах Белгородской области. С 11 апреля 2022 года в области установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года там введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.