Двух жителей Подмосковья госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

Двух жителей Подмосковья госпитализировали с подозрением на заболевание оспой обезьян. Об этом в субботу, 31 января, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, к медикам обратился 42-летний мужчина с жалобами на сильную сыпь на лице и температуру 39 градусов. На место вызвали инфекционную бригаду скорой помощи, пациенту предварительно поставили диагноз «оспа обезьян».

В результате мужчину и еще одного человека, с которым он контактировал, госпитализировали в Домодедовскую городскую больницу.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования для подтверждения диагноза, устанавливается круг контактных лиц. Домой к мужчине прибыла бригада для проведения дезинфекции, сообщается в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что исследователи обнаружили в индийском штате Керала новый опасный штамм оспы обезьян Clade Ib, который отличается от других высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Ученые уточнили, что девять из десяти пациентов с подтвержденным диагнозом ранее ездили за рубеж.